SARONNO – È una testimonianza che nasce dalla stanchezza e dal senso di abbandono quella che arriva dal quartiere Retrostazione, tra via Gaudenzio Ferrari e piazza Tranquillo Zerbi. Una residente, con una missiva corredata di foto, racconta la quotidianità di una zona dove, dice, “il degrado è diventato parte del paesaggio”.

“Vivo a Saronno da alcuni anni – spiega – e fin dal mio arrivo ho notato come la zona dietro la stazione stia peggiorando di mese in mese. A terra si trova di tutto: plastica, bottiglie, cartoni, avanzi di cibo e, sempre più spesso, rifiuti pericolosi. È una situazione indegna per chi qui vive e lavora, ma anche per chi semplicemente passa ogni giorno”.

La donna descrive un ambiente che cambia volto tra il giorno e la notte: “La sera arrivano gruppi di ragazzi che bevono, mangiano e spesso litigano, lanciandosi bottiglie. Ho assistito personalmente a scene di risse e spaccio, con l’intervento di polizia e carabinieri per evitare il peggio”. Un copione, raccontano i residenti, che si ripete con cadenza quasi quotidiana, nonostante le segnalazioni.

Il mattino dopo, la scena che si presenta ai cittadini è sempre la stessa: “Il marciapiede è ricoperto di vetri rotti, carta, sigarette, resti di cibo. Ci sono persone senza fissa dimora che dormono sui cartoni e usano gli angoli delle strade come bagni. I cestini traboccano e per giorni nessuno viene a pulire”.

La situazione è tale che alcuni abitanti hanno deciso di intervenire in prima persona, armati di guanti e sacchi, per ripulire quanto lasciato da nottate di bivacchi. “È inaccettabile che un cittadino debba farsi carico di ciò che dovrebbe essere garantito da un servizio pubblico. Ad esempio, uno di noi ha raccolto rifiuti e resti organici lasciati da persone che dormono per strada”.

Ma non si tratta solo di sporcizia. “Negli ultimi mesi – prosegue la residente – sono stati ritrovati documenti d’identità, passaporti, carte sparse a terra. È chiaro che si tratta di refurtiva, di ciò che resta dopo furti o scippi in stazione. Anche due trolley abbandonati sono stati rinvenuti e poi ritirati dalla polizia locale”.

La comunità del quartiere non è rimasta in silenzio. Più volte sono state inviate segnalazioni alla polizia locale, ai carabinieri e al Comune. “Abbiamo scritto anche alla sindaca Ilaria Pagani – spiegano – per metterla al corrente della situazione. Ci ha risposto assicurando che era informata e che si stava lavorando per un controllo più incisivo. Ma qui, per ora, non è cambiato nulla”.

Dietro la stazione, tra condomini, negozi e attività commerciali, vivono molte famiglie che ogni giorno convivono con questa realtà. “Non chiediamo l’impossibile – conclude la residente – solo che si ripristini un minimo di decoro e sicurezza. Questa non è una zona di passaggio qualunque: è un quartiere abitato, dove ci sono bambini, lavoratori, persone anziane. Eppure sembra invisibile”.

