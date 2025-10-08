Città

SARONNO – “La politica, ma soprattutto la città, ha aspettato: l’insediamento, le vacanze, le ricognizioni. I tempi e i modi della nuova amministrazione, che si definisce trasparente e inclusiva. Ma visto che, neanche alla seconda occasione in cui il teatro Pasta è comparso tra i temi del consiglio comunale, si è riusciti a fare un po’ di chiarezza, credo sia arrivato il momento delle domande dirette.”

Inizia così la nota di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, che – sfruttando l’onda lunga del dibattito in consiglio comunale – rivolge una serie di quesiti all’amministrazione.

“Cara sindaca e caro assessore alle partecipate, vi chiedo – visto che ci avete detto di aver pensato al teatro a luglio e anche ora – di essere inclusivi con la città, con il consiglio e con la politica. Mettete tutti nelle condizioni di sapere, valutare e capire. Non parlo ovviamente delle vicende giudiziarie in corso, ma della situazione del teatro Pasta.”

Prosegue poi con alcune domande: “Il cda ha presentato le dimissioni e una lettera di sintesi del mandato a luglio. Le dimissioni sono state accolte? Ci sarà una nuova direzione artistica? Sono passati tre mesi. Quali che siano le vostre analisi e considerazioni, un po’ di chiarezza sarebbe utile (magari anche per il cda).”

E ancora: “La stagione è stata presentata, gli spettacoli sono iniziati ma… il teatro ha i fondi necessari per sostenerla? Si parla di un ammanco di 400 mila euro: una somma non indifferente. Immagino ci sia stato più di qualche problema. Possiamo rassicurare cittadini, abbonati e sponsor?”

Conclude con un appello: “Qualcuno dirà: ‘Ma non potevi chiedere queste cose in consiglio comunale?’ Sinceramente confidavo nella trasparenza. Ma visto che non è arrivata… faccio appello all’inclusività. Cara amministrazione, includete consiglieri, saronnesi e abbonati tra le persone informate sulla situazione del teatro. Se non avete ancora soluzioni, nomi e risposte, date almeno aggiornamenti sullo stato dell’arte e sui prossimi step.”

