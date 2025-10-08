Saronnese

UBOLDO – A Uboldo il primo bando per affidare la gestione della Casa dei Talenti (intitolata all’imprenditore Giancarlo Radrizzani) è andato deserto, ma l’amministrazione comunale non intende fermarsi: la struttura, concepita come centro polifunzionale e luogo di aggregazione, resta una priorità e sarà rilanciata con nuove modalità.

Il vice sindaco Laura Radrizzani ha spiegato che, dopo l’esito negativo della gara, il comune ha accolto la richiesta di confronto di alcune associazioni interessate a gestire l’edificio, tuttavia, nonostante l’incontro, nessuna proposta è poi arrivata. L’amministrazione ha anche ricordato come il centro condivida gli spazi con la biblioteca comunale, recentemente ristrutturata, e possieda quindi grandi potenzialità per diventare quel punto di riferimento sociale che a Uboldo è sempre mancato.

Il sindaco Luigi Clerici ha chiarito le difficoltà del mondo associativo: l’impegno richiesto dalla gestione della Talent House è troppo gravoso per le realtà del paese, che oggi soffrono una forte carenza di volontari. Aprire e chiudere la struttura, occuparsi di pulizie, manutenzione e responsabilità varie sono compiti che pochi sono disposti ad assumersi. Lo stesso Clerici, che in passato ha guidato a lungo l’Avis, parla di “volontariato in crisi”: mancano giovani, manca ricambio generazionale e i donatori si riducono sempre più.

Alla luce di queste difficoltà, l’unica strada percorribile sembra quella di rivolgersi al settore privato. L’amministrazione sta quindi lavorando a un nuovo bando, che metterà sul piatto 20mila euro annui per finanziare un progetto di socialità e aggregazione, con l’obiettivo di attirare cooperative o enti specializzati nella gestione di strutture simili.

Il comune assicura che i sodalizi culturali non saranno penalizzati: il nuovo bando prevederà tariffe agevolate e condizioni vantaggiose per le realtà del territorio che vorranno utilizzare gli spazi. L’obiettivo dichiarato è che la Casa dei Talenti rimanga un bene della collettività e un motore di crescita sociale. L’Amministrazione vede nella struttura uno strumento per favorire la prevenzione giovanile, sostenere l’aggregazione di tutte le fasce d’età e contribuire allo sviluppo culturale di Uboldo.

(foto d’archivio)

