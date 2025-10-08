iltra2

VENEGONO INFERIORE – Un momento di festa e di fede ha nei giorni scorsi segnato l’inizio del nuovo anno al Seminario Arcivescovile di via Papa Pio IX a Venegono Inferiore, dove la comunità del Biennio ha accolto dodici nuovi seminaristi.

L’iniziativa, intitolata “Accompagna un amico in Seminario”, ha voluto sottolineare il valore della condivisione e dell’amicizia nel cammino vocazionale. La serata è iniziata con un momento di preghiera, presieduto da don Davide e don Luca, sacerdoti novelli che hanno guidato la celebrazione.

Dopo la parte liturgica, la comunità si è riunita in un clima di fraternità e gioia, con giochi, canti e momenti di condivisione che hanno coinvolto non solo i seminaristi, ma anche tanti amici, ragazzi e giovani provenienti dalle loro parrocchie di origine.

Una serata semplice ma intensa, che ha voluto ribadire come il Seminario sia una casa aperta, dove si cresce insieme nella fede e nella vita comunitaria, sostenuti dal cammino della Chiesa ambrosiana.

