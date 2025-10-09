Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuova partita infrasettimanale per la Caronnese di mister Michele Ferri; questa volta si tratta di campionato e del suo quinto turno. A far visita ai rossoblù mercoledì sera la Lentatese di Roberto Mastrolonardo.

La cronaca – Nei primi minuti subito padroni di casa in avanti: sono molteplici le incursioni in area della Caronneee ma la retroguardia lentatese risulta attenta a respingere ogni palla. Al 9’ su punizione angolata Corno calcia direttamente in porta e a portiere battuto un difensore ospite salva sulla linea. Gli uomini di Ferri padroneggiano nella metacampo avversaria: al 25’ Cannizzaro calcia a fil di palo. Al 34’ ci prova Malvestio da buona pozione ma i difensori in linea respingono. Al 43’ Corno ruba palla sulla tre quarti ed effettua un perfetto assist per Colombo che con un rasoterra impegna il portiere avversario alla parata a terra.

Inizia la ripresa. Al 5’ a seguito ei una punizione di Savino tocca al numero uno Barlocco respingere oltre la traversa con colpo di reni. Al 9’ Malacarne palla al piede salta la difesa e sulla corta distanza insacca il vantaggio: 0-1. La Caronnese non ci sta: al 22’ Iacovo s’inserisce tra le linee e costringe la difesa alla respinta: Colombo riprende palla e con una rovesciata impegna Roveda alla parata. Un minuto dopo il neo entrato Rossi da buona posizione appoggia per Iacovo che sulla corta distanza calcia sfiorando il palo. Al 27’ Molteni per doppia ammonizione lascia anzitempo il campo da gioco. Al 28’ su punizione rasoterra Capitan Corno quasi imbecca il palo. Al 36’ tocca a Colombo essere espulso su doppia ammonizione. Al 49’ Corno aggancia un cross dalla destra di Vitofrancesco e di testa sfiora il palo. Poi ancora Corno con un diagonale sfiora il legno.

Per la Caronnese un’amara sconfitta: nonostante il predominio del campo e il possesso di palla i rossoblù non sono riusciti a sbloccare il risultato sul campo amico contro una Lentatese cinica e spietata.

Caronnese-Lentatese 0-1

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Dugo, Savino, Vaghi, Sorrentino (15′ st Vitofrancesco), Malvestio, Cannizzaro (12′ st Rossi), Colombo, Corno, Iacovo. A disposizione: Trombetta, Galletti, Tumino, Serati, Cerreto, Ghibellini, Signorile. All. Michele Ferri

LENTATESE: Barlocco, Pignatiello, Carrino, Angio, Sberna, Molteni, Malacarne, Lossani (15′ st Siviero), Diaferio (30′ st Arienti), Gualandris (30′ st Lanzarini), Alagna (19′ st Locati). A disposizione: Caldirola, Marrossu, Finoli, Leone, Pagni. All. Roberto Mastrolonardo

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia (Molino di Cinisello Balsamo e Ferri di Milano).

Marcatore: 9′ st Malacarne (L).

Note – Ammoniti: Savino (C), Vaghi C), Lossani (L), Pignatiello (L); espulsi Colombo (C), MOlteni (L) Recupero: 0′ primo tempo, 4′ secondo tempo.

(foto Caronnese, un momento della sfida serale con la Lentatese)

