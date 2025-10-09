Calcio Eccellenza, pari poco emozionante tra Fbc Saronno e Besnatese
9 Ottobre 2025
SARONNO – Una partita combattuta ed equilibrata ma con pochissime emozioni quella andata in scena nella sera di ieri 8 ottobre allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno tra i padroni di casa del Fbc Saronno e la Besnatese che si sono scontrati in occasione dell’anticipo della quinta giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
La prima conclusione verso la porta arriva dai piedi di Caricati dopo 20 minuti dal fischio d’inizio ma il tiro non impietosisce l’estremo difensore biancoceleste Todesco. Per il Saronno, invece, la prima occasione la si registra al 12′ della ripresa con Alvitrez che si coordina benissimo per calciare al volo ma, anche in questo caso, il portiere avversario nega il goal. Le numerose sostituzione da ambe due le squadre non cambiano il ritmo della partita che si chiude, così, con il risultato di 0-0, il terzo stagionale per la Besnatese. Un punto, dunque, per entrambe le squadre che passano così a quota sei in classifica al decimo posto a pari merito.
Fbc Saronno-Besnatese 0-0
FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Hasanaj (13’ st Ruschena); Corona (35’ st Vaglio), De Vincenzi, Alvitrez (27’ st Favilla); Mondoni (13’ st Serra), Cocuzza, Benedetti (43’ st Cabezas). A disposizione Norrito, Mzoughi, Tibaldo, Provasi. All. Tibaldo.
BESNATESE (4-4-2): Lupu; Lunghi, Cucco, Mandracchia, Ghilardi; Papasodaro, Piras (20’ st Belli), Martinoia (29’ st Marin), Arrighi (9’ st Pagliaro); Caricati (46’ st Bertuzzi), Giardino (38’ st Lucaj s). A disposizione Borin, Sacco, Ceriotti, Casamassima. All. Varaldi.
Arbitro Nucini di Treviglio (Desiderato di Legnano e Amato di Busto Arsizio).
(foto da archivio)
