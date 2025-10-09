iltra2

VARESE – Pace nella striscia di Gaza: “L’accordo raggiunto a Sharm el-Sheikh con la mediazione del Qatar, insieme a Egitto, Turchia, Arabia Saudita e il mondo arabo moderato, dimostra che la politica, quando trova coraggio e responsabilità, può portare la pace”.

Lo scrive sui social la vicepresidente dei deputati di Italia Viva, la parlamentare Maria Chiara Gadda del Varesotto, che aggiunge: “La liberazione degli ostaggi, la prospettiva di due popoli e due Stati, il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele da Gaza non sono più solo slogan, ma un percorso possibile. Ora serve un ulteriore sforzo, perché la pace si costruisce con diplomazia e visione, non con divisioni o propaganda”.

