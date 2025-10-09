Saronnese

GERENZANO – È aperta da alcuni giorni la seconda fase per la richiesta dei contributi a favore dei cittadini colpiti dalla grandinata del 24 luglio 2023. Possono partecipare esclusivamente coloro che nel novembre/dicembre 2023 avevano presentato la domanda B1: requisito essenziale e imprescindibile per procedere. Gli aventi diritto dovrebbero aver ricevuto da Regione Lombardia (Protezione civile) una mail con le istruzioni e il link alla procedura.

Il nuovo contributo è distinto e aggiuntivo rispetto al “contributo di immediato sostegno” fino a 5.000 euro (domande aprile-maggio 2025), la cui istruttoria è ancora in corso.

Chi può presentare domanda

chi ha presentato la domanda B1 nel 2023;

chi ha richiesto il contributo di immediato sostegno fino a 5.000 euro (anche se non ancora erogato) ma ha spese di riparazione, al netto dei rimborsi assicurativi, superiori a 5.000 euro;

chi non ha richiesto l’immediato sostegno ma ha comunque sostenuto o sosterrà spese di riparazione maggiori dei rimborsi assicurativi.

Entità del contributo

In alcuni casi il rimborso può arrivare fino all’80% delle spese ammissibili, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi. Per gli assicurati è possibile chiedere anche il rimborso dei premi relativi a polizze per calamità naturali versati nei cinque anni precedenti l’evento (24 luglio 2023), da documentare.

Scadenze e documentazione

termine per la presentazione: 5 novembre;

occorre allegare, oltre ai materiali già prodotti per le precedenti domande (fatture, quietanze, foto prima/dopo, preventivi per lavori da eseguire, quietanza dell’indennizzo, perizia della compagnia, ecc.), una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

Il Comune invita ciascun cittadino a valutare la propria situazione, consultando le indicazioni e le faq disponibili tramite il link ricevuto via mail da Regione Lombardia.

