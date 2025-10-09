Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 8 ottobre, si segnalano le proteste per il crescente degrado nella zona retrostante la stazione ferroviaria di Saronno, una lite tra fidanzati in un hotel di Lomazzo finita con gravi conseguenze fisiche, e due interventi chirurgici innovativi eseguiti all’ospedale cittadino. Completano il quadro le polemiche sul teatro.

Residenti e pendolari denunciano il peggioramento delle condizioni nella zona Retrostazione di Saronno, tra sporcizia, spaccio e continui episodi di microcriminalità.

A Lomazzo una discussione tra due fidanzati inglesi alloggiati in un hotel si è trasformata in un’aggressione: lui è finito in ospedale con una parte dell’orecchio staccata.

All’ospedale di Saronno sono stati eseguiti due complessi interventi di chirurgia endoscopica che dimostrano l’alto livello della struttura in ambito urologico.

Il consigliere Gianpietro Guaglianone chiede maggiore trasparenza sul futuro del teatro di Saronno, sollecitando risposte su direzione e sostenibilità economica.

Angelina ha compiuto 100 anni e ha ricevuto gli auguri ufficiali dell’assessore Matteo Fabris durante una festa con parenti e amici.

Legambiente ha scelto il quartiere Prealpi per il suo appuntamento annuale “Puliamo il mondo”, coinvolgendo cittadini e studenti nella pulizia del territorio.

