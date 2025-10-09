Ceriano Laghetto

MISINTO – CERIANO LAGHETTO – SARONNO – La società calcistica Dal Pozzo a promuovere per martedì 14 ottobre un’iniziativa di solidarietà con la Palestina in occasione della partita Italia-Israele, in programma a Udine. “Non una semplice serata sportiva – spiegano – ma un momento di riflessione collettiva.

“Martedì 14 ottobre a Udine si disputerà Italia-Israele, certo non una semplice partita di calcio. D’altronde, ciò che ci ha smosso fin dagli albori è la convinzione che dietro ad un pallone che rotola ci sia in realtà molto di più, che attraverso il calcio possiamo capire e provare a plasmare la realtà sociale attorno a noi” spiegano gli organizzatori.

Un pensiero che, come sottolineano, oggi appare ancora più attuale: “Oggi, purtroppo, questa nostra convinzione si fa tristemente palese a tutti, ‘grazie’ alla vergognosa campagna di normalizzazione di Israele messa in atto dalle istituzioni calcistiche ad ogni livello. In un periodo storico in cui silenzio significa complicità, il non intervento di Fifa, Uefa e Figc è, a tutti gli effetti, un atto di legittimazione del genocidio in corso a Gaza.”

Parole dure, accompagnate da un messaggio chiaro: “Siamo davanti al peggior paradosso della nostra epoca: una nazionale di adulti che ‘sogna di giocare’ un mondiale, mentre lascia morire i bambini di fame. Per noi, tutto questo, è semplicemente inaccettabile.”

Per questo motivo il Dal Pozzo ha deciso di organizzare, nella stessa serata, un “evento di boicottaggio attivo”: “Anziché guardare la partita, ci troveremo tutte e tutti insieme per condividere una serata in sostegno alla causa palestinese.”

L’appuntamento inizierà alle 19.30 con un aperitivo buffet “con specialità tipiche della Palestina (falafel, makluba, kufta ed altre prelibatezze)”. A seguire, come spiegano i promotori, “ci collegheremo con i ragazzi di ‘Boxe contro l’assedio’ (a cui sarà devoluto l’intero incasso della serata), che già da anni provano a portare aiuto concreto nel territorio di Gaza attraverso progetti di pugilato e sport più in generale. Ci racconteranno la loro esperienza e, insieme a loro, proveremo a capire quale sia la situazione attuale e come poter rompere l’isolamento a cui il popolo palestinese è costretto a causa dell’assedio israeliano”.

A chiudere la serata sarà un “dj-set in vinile che ci accompagnerà fino al termine della serata”, per concludere in modo conviviale un momento di impegno e solidarietà.

