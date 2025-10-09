SOLARO – SARONNO – Arriva il via libera ufficiale ai lavori per la nuova rotatoria tra la Saronno-Monza e via Como. Anas ha infatti emesso nella giornata di giovedì 9 ottobre l’ordinanza che autorizza l’intervento al km 17 della Ss 527 Bustese, punto nevralgico per la viabilità locale.

Il progetto, atteso da tempo, prevede la realizzazione di una rotatoria al servizio dell’area commerciale e della zona industriale, con una durata dei lavori stimata in otto mesi, salvo imprevisti. Le prime opere di cantierizzazione prenderanno il via nelle prossime settimane e l’intervento sarà articolato in cinque fasi, con le asfaltature conclusive programmate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico sarà deviato sull’area di cantiere ma mantenuto a doppio senso di marcia. Anas, ente competente per la strada, si riserva la possibilità di introdurre ulteriori prescrizioni temporanee a tutela della sicurezza stradale e della fluidità del traffico.

La nuova rotatoria sorgerà a cavallo tra i territori comunali di Solaro e Saronno, frutto di un’intesa tra gli enti locali. L’opera rientra tra le compensazioni urbanistiche legate alla realizzazione della vicina area commerciale, e sarà finanziata e realizzata direttamente dall’attuatore del piano.

Il nuovo incrocio avrà un ruolo strategico: consentirà inversioni di marcia più agevoli e sicure, oltre a facilitare l’accesso ai poli industriali e commerciali della zona, migliorando la sicurezza e la scorrevolezza complessiva del traffico lungo la Ss 527.

