SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del teatro Giuditta Pasta di Saronno relativo all’inaugurazione della stagione teatrale.

Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ha inaugurato la stagione teatrale 2025 con “Porte Aperte”, un’iniziativa speciale che ha registrato il tutto esaurito in entrambe le serate di venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Due appuntamenti ad ingresso libero, pensati per riavvicinare la città alla magia del teatro dal vivo, che si sono trasformati in un vero e proprio evento collettivo, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Un’accoglienza calorosa firmata Andrea Chiodi

Il Direttore Artistico Andrea Chiodi ha accolto personalmente gli spettatori all’ingresso del teatro e nel foyer, dialogando con loro e condividendo il senso profondo dell’iniziativa: “aprire le porte del Giuditta Pasta alla città, per far riscoprire a tutti il valore del teatro come bene comune”.

Un gesto simbolico ma potente, che ha trasformato il teatro in un luogo di incontro, condivisione e riflessione.

Gli spettacoli: due esperienze indimenticabili

Venerdì 3 ottobre il palco si è acceso con “MUMÙ”, tratto da Turgenev e interpretato da Fausto Russo Alesi, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Regione Lombardia.

Una performance intensa e toccante che ha commosso il pubblico, come testimoniano alcuni commenti raccolti: “La forza crudele del testo resa con estrema maestria, le immagini finali un pugno nello stomaco: questo il teatro deve fare, scuotere e far riflettere”, “Un monologo di grande intensità. L’abilità dell’attore permette di reggere e restituire tutta la tensione emotiva del racconto”, “Ho pianto. Lo spettacolo mi ha trasportato dentro la storia, come in un film creato nella mente.”

Sabato 4 ottobre è stata la volta di Lucilla Giagnoni con “A pelle nuda sul palco”, opera potente e poetica che ha inaugurato la rassegna Contemporanea nell’ambito del progetto VareseCultura2030.

Anche in questo caso, l’emozione ha travolto la platea: “Lucilla è una garanzia: empatica, intensa, capace di toccare corde dell’anima che pensavi dimenticate”, “Un monologo carico di emotività e bellezza. Mi sono sentita arricchita, come dopo una lezione di vita”, “Semplicemente entusiasmante! Non ricordo una performance di tale bravura e intensità.”

Un teatro che si apre e conquista

Le due serate di “Porte Aperte” hanno dimostrato quanto forte sia il legame tra il Teatro Giuditta Pasta e la comunità saronnese. Il foyer pieno, le file ordinate al botteghino, i saluti personali del Direttore Artistico e la partecipazione calorosa di un pubblico eterogeneo – con spettatori abituali e nuovi curiosi – hanno reso evidente il successo dell’iniziativa.

A confermarlo sono anche i dati delle giornate successive: la vendita di biglietti e abbonamenti per la nuova stagione ha registrato un significativo incremento, segno che il pubblico ha risposto con entusiasmo e fiducia alla proposta culturale del teatro.

