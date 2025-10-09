Città

SARONNO – Ottobre si tinge di rosa anche a Saronno, dove la prevenzione e la solidarietà si incontrano nella Pink Walk organizzata da Asst Valle Olona con il supporto delle associazioni Lilt Varese, Caos Odv e Saronno Point. La camminata, in programma lunedì 13 ottobre dalle 16.30 all’interno dell’ospedale di Saronno, coinvolgerà pazienti oncologiche, personale sanitario e cittadini, in un momento di condivisione e consapevolezza dedicato alla salute femminile.

L’iniziativa rientra nel calendario dell’Ottobre Rosa, mese della prevenzione contro i tumori al seno, che vede impegnata l’azienda sanitaria con visite gratuite, incontri informativi e attività per promuovere l’importanza dei controlli periodici. “La prevenzione è essenziale per la salute e non deve mai essere rimandata” – ricorda Daniela Bianchi, direttrice generale di Asst Valle Olona – “aderiamo anche quest’anno all’Ottobre Rosa per diffondere la cultura del prendersi cura di sé”.

Un messaggio ribadito anche dalla direttrice sanitaria Francesca Crespi: “Il momento giusto per fare prevenzione è ogni giorno. Diagnosticare la malattia in fase precoce significa aumentare le possibilità di guarigione e ridurre la necessità di terapie invasive”.

Nel presidio saronnese, oltre alla camminata, sono previsti due appuntamenti formativi nei giorni 22 e 27 ottobre: un corso di mindfulness per pazienti oncologiche e un corso di yoga dedicato al personale sanitario, entrambi organizzati con il sostegno di Saronno Point e ospitati nel Day Hospital Oncologico dell’ospedale.

Parallelamente, il programma proseguirà negli altri presidi dell’azienda sanitaria con visite senologiche gratuite, incontri con psiconcologi, momenti di sport e benessere e attività di sensibilizzazione nei parchi e nelle Case di Comunità.

Un mese interamente dedicato alle donne, ma anche a chi ogni giorno lavora per la loro salute, per ricordare che la prevenzione è il primo passo verso la cura.

(un momento dell’ultima edizione)

