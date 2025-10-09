Città

SARONNO – Il countdown è già partito per la riapertura del Palaghiaccio della Saronno Servizi Ssd in via Piave 1, uno degli impianti sportivi più amati del territorio.

L’apertura è fissata per venerdì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 19, per una lunga stagione che proseguirà fino a domenica 22 marzo.

La struttura propone un calendario ricco di opportunità per tutte le età: dai corsi di pattinaggio su ghiaccio per bambini e adulti alle lezioni private con istruttori qualificati, senza dimenticare lo spazio per il pattinaggio libero per tutti coloro che vogliano godersi il ghiaccio e i pattini.

Confermate anche le storiche collaborazioni con le associazioni sportive locali Ice Emotion e Ice Goblins Asd Hockey Saronno, che animeranno la stagione con corsi tecnici, partite, eventi e spettacoli, consolidando il ruolo del Palaghiaccio come punto di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati.

Per informazioni, iscrizioni e aggiornamenti sugli orari è possibile contattare il palaghiaccio Saronno in via Piave 1, consultare il sito www.piscinadisaronno.it, scrivere a [email protected] o telefonare al 02 25 06 12 92.

