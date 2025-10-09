Città

SARONNO – Anche se dal 2019 la partenza della Tre Valli Varesine non è più da Saronno, la città continua a essere “coinvolta” della corsa: nei ricordi dei tifosi, ma anche nel suo indotto. In questi giorni, infatti, diversi mezzi delle squadre partecipanti hanno trovato ospitalità in città, trasformando, ad esempio, l’area dello Starhotels Grand Milan di via Varese nel “quartier generale” di alcune squadre.

Tra i team presenti c’è anche il prestigioso Team Visma, la formazione olandese che schiera campioni come Jonas Vingegaard e Wout van Aert. Il loro inconfondibile bus giallo e i mezzi dell’assistenza tecnica sono stati immortalati dai tifosi saronnesi, incuriositi da una presenza che ha riportato per qualche giorno l’atmosfera della grande corsa su strada.

Gli atleti e i tecnici hanno alloggiato nello stesso hotel, approfittando della posizione strategica di Saronno: a pochi chilometri da Varese e perfettamente collegata con Milano e l’aeroporto di Malpensa. Un ritorno, seppur indiretto, del ciclismo di alto livello in città, che conferma come Saronno possa essere un punto di riferimento logistico anche per il mondo delle due ruote.

Anche quest’anno, inoltre, diverse realtà e società saronnesi hanno scelto di sostenere la corsa come sponsor e partner tecnici, rinnovando un legame profondo con la manifestazione e con i valori del ciclismo. Un modo per continuare a tenere viva una tradizione sportiva che, pur non partendo più da piazza Libertà, resta nel cuore degli appassionati di due ruote.

