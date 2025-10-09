Cronaca

SARONNO – Provvidenziale intervento della polizia locale che martedì sera ha fermato una ladra in fuga dopo una serie di furti commessi in centro. Erano circa le 19 quando una donna italiana, classe 1995 e con numerosi precedenti per reati analoghi, si è resa protagonista di due colpi nel giro di pochi minuti.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la 31enne – senza fissa dimora – ha prima rubato alcuni dvd in un negozio della zona centrale, per poi spostarsi in una rivendita di articoli per la casa che stava per chiudere. Qui, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a mettere le mani nella cassa e a prelevare l’incasso della giornata.

Accortasi del furto, la commessa si è lanciata all’inseguimento chiedendo aiuto a una pattuglia della polizia locale che si trovava nelle vicinanze per un servizio di controllo. Gli agenti hanno intercettato la donna poco distante, mentre tentava di allontanarsi a piedi, e nonostante i tentativi di fuga e le spinte e i calci agli operanti, sono riusciti a bloccarla e a metterla in sicurezza.

La ladra è stata dichiarata in stato di arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, condotta nelle camere di sicurezza della questura di Varese e, dopo la convalida dell’arresto in direttissima, trasferita al carcere di Como, dove è ora detenuta in attesa di giudizio.

(foto archivio)

