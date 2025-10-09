Cronaca

SOLARO – Mattinata complicata per la viabilità in corso Italia, dove un’auto si è ribaltata poco dopo le 8, bloccando il traffico in una delle arterie principali del paese. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero del veicolo.

L’incidente ha coinvolto due automobili e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Saronno, della polizia locale e dei soccorritori della Croce rossa di Misinto con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato.

Secondo quanto riferito, una donna di 47 anni è stata assistita sul luogo dell’incidente ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Le verifiche dei carabinieri della compagnia di Rho e le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse in mattinata.

La chiusura temporanea di corso Italia ha provocato forti rallentamenti, aggravati anche dal traffico legato al mercato settimanale.

