Città

SARONNO – Quattro agenti della polizia locale di Saronno affiancheranno i colleghi del comando di Venegono Superiore guidato dal comandante Antonio Borgo per potenziare la presenza sul territorio e garantire maggiori controlli. È quanto previsto dall’accordo di collaborazione firmato martedì 7 ottobre tra le due amministrazioni comunali.

L’intesa prevede che il personale saronnese, fuori dal proprio orario di servizio ordinario, operi a supporto del comando di Venegono Superiore in attività di vigilanza e prevenzione, contribuendo così a rafforzare la sicurezza locale.

Il progetto nasce dalla volontà di creare una sinergia concreta tra enti vicini, mettendo a disposizione risorse ed esperienze per una gestione più efficace del territorio.

Soddisfazione è stata espressa da entrambe le amministrazioni, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale in tema di sicurezza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal comando di Venegono al comandante Claudio Borsani e alla sindaca Ilaria Pagani per il lavoro svolto e la sensibilità dimostrata nel promuovere l’iniziativa.

