SARONNO/SARONNESE – Fine settimana ricco di eventi, dalla presentazione del progetto Orti Urbani a Ceriano Laghetto, ai gesti concreti con Puliamo il Mondo, passando per le imperdibili visite guidate alla chiesta dei Santi Pietro e Paolo in pieno centro a Saronno.

Venerdì 10 ottobre

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, alla sala consiliare del Palazzo Municipale, incontro pubblico per la presentazione del progetto Orti Urbani. Dettagli al sito www.comune.ceriano-laghetto.mb.it .

Sabato 11 ottobre

SARONNO – Alle 15, in via Prealpi 122, Ambiente Saronno OdV organizzata Puliamo il Mondo Legambiente, un’iniziativa per ripulire dai rifiuti le aree verdi del quartiere. Dettagli al sito internet www.ambientesaronno.it .

SARONNO – Alle 15 proseguono le visite guidate alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo (in foto), accompagnate dai volontari dell’associazione Cantastorie, che illustreranno le opere d’arte all’interno. Informazioni al sito www.cantastoriesaronno.it .

SARONNO – Dalle 15,30 alle 17, al museo della Ceramica G.Gianetti in via Carcano 9, si tiene il workshop di ceramica Decorami. Per info e costi si può contattare il numero 029602383.

Domenica 12 ottobre

CISLAGO – Torna la tradizionale Festa d’Autunno organizzata da Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per conoscere il calendario dell’evento si può consultare il sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 11, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20, si svolge il secondo appuntamento del Festival Casta Diva con il concerto Lirica dal Nuovo mondo all’arena di Verona. Dettagli al sito www.festivalcastadiva.it .

LIMBIATE – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo Fabrizio Fontana Show. Informazioni e prevendite al sito internet www.teatro.comunale.limbiate.mb.it.