GERENZANO – Le temperature in calo di questi giorni hanno spinto il Comune di Gerenzano ad autorizzare l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento, anche prima del 15 ottobre, data prevista per la zona climatica E.

L’accensione potrà avvenire solo in caso di reale necessità e per un massimo di 7 ore al giorno. Restano invariati i limiti fissati da Regione Lombardia: 20 gradi (con tolleranza di ±2) per gli edifici residenziali e 18 gradi (±2) per quelli industriali e artigianali.

Non sono soggette a restrizioni le strutture come ospedali, case di cura, scuole materne, asili nido, piscine e saune.

Maggiori dettagli e indicazioni operative sono disponibili sul sito del Comune di Gerenzano al link: comune.gerenzano.va.it.

