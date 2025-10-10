Comasco

BREGNANO – Una serata di memoria e riflessione per non dimenticare. Sabato 11 ottobre l’associazione Emilio Uboldi, con il patrocinio del Comune di Bregnano, organizza l’iniziativa “Amatrice – La memoria oltre le macerie”, dedicata al ricordo del terremoto che nel 2016 colpì duramente la cittadina laziale.

La giornata prevede due momenti distinti, entrambi aperti alla cittadinanza.

Il programma inizierà alle 18 con la santa messa nella chiesa di San Michele, celebrata da don Savino D’Amelio, che fu parroco di Amatrice dal 2008 al 2018 e che ha vissuto in prima persona le conseguenze del sisma e la ricostruzione della comunità.

A seguire, alle 21, al teatro Angelicum di Bregnano, si terrà la proiezione del documentario “Per non dimenticare”, con la partecipazione straordinaria dello stesso don Savino D’Amelio. Il filmato ripercorre testimonianze, immagini e storie di resilienza di chi, nonostante la distruzione, ha scelto di restare e ricominciare.

L’ingresso è libero e gratuito, e l’invito è esteso a tutti i cittadini, alle associazioni e ai gruppi del territorio che desiderano condividere un momento di raccoglimento e solidarietà con la comunità di Amatrice.

L’iniziativa intende mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia, ma anche ricordare la forza e la speranza che nascono dalla ricostruzione.

(foto archivio: iniziativa pro Amatrice nella zona)

