iltra2

CASTELSEPRIO – Una camminata all’insegna della salute e della solidarietà. Sabato 11 ottobre 2025, con ritrovo alle 14 nell’area feste di via Brianzola a Carnago, si terrà la “Camminata in rosa”, un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, annunciata dall’Ente Parco archeologico di Castelseprio, prevede un percorso che attraverserà i suggestivi sentieri del Parco archeologico, offrendo ai partecipanti l’occasione di coniugare l’attività fisica con un messaggio di grande valore sociale. La camminata sarà aperta a tutti: donne, uomini, famiglie e gruppi di amici, invitati a partecipare numerosi e, se possibile, indossando qualcosa di rosa come simbolo dell’impegno collettivo nella lotta contro il tumore al seno.

L’evento vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per contrastare la malattia. Sarà anche un momento di incontro e condivisione tra i partecipanti, immersi nella cornice naturale e storica del Parco di Castelseprio, patrimonio Unesco e luogo di grande fascino del territorio varesino.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle 14 all’area feste di via Brianzola, con passaggio attraverso il Parco Archeologico di Castelseprio. La partecipazione è libera.

10102025