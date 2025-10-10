Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Paura all’alba in via Laghetto per un’auto ribaltata. A restare ferito è stato un giovane di 20 anni, soccorso in codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 5,57: per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato finendo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, che ha prestato le prime cure al ragazzo. Dopo le verifiche sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità ossia capire come mai il giovane abbia perso il contro del mezzo tanto da finire con il veicolo ribaltato. La circolazione è rimasta rallentata per il tempo necessario ai soccorsi e alla messa in sicurezza della strada.

