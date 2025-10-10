Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Con l’autunno riparte a Ceriano Laghetto la Ciclofficina mobile, l’iniziativa promossa da Bc Groane Fiab con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, dedicata a chi vuole imparare a prendersi cura della propria bicicletta. Durante i mesi di ottobre e novembre, ogni mercoledì dalle 16 alle 18.30, i volontari dell’associazione saranno a disposizione per piccoli interventi di autoriparazione e per offrire consigli pratici sulla manutenzione delle due ruote. Gli incontri si terranno a rotazione in tre punti del territorio: il municipio, il centro Civico Dal Pozzo e il centro civico Brollo.

La partecipazione è gratuita, ma gli interventi saranno effettuati solo su prenotazione, da effettuare entro il giorno precedente tramite telefono o Whatsapp al numero 338 9281328.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una mobilità più sostenibile e diffondere le competenze di base per mantenere efficiente la propria bicicletta. Per informazioni aggiornate e il calendario completo degli appuntamenti è possibile consultare il sito www.bcgroanefiab.it.

