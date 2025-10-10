Cronaca

CESANO MADERNO – Un singolare incidente si è verificato nei giorni scorsi sulla Nazionale dei Giovi, all’altezza dell’incrocio con via Bonaparte, dove un automobilista di Cesano Maderno, 36 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro causato da un guasto del semaforo… provocato da una lumaca.

L’uomo, alla guida di una Peugeot 2008 e diretto verso Varedo, si è scontrato con un’Audi condotta da un 61enne di Desio che proveniva da via Bonaparte, convinto di avere il via libera con la luce verde. In realtà, il semaforo sulla Nazionale mostrava un lampeggiante giallo, segnalando prudenza ma non lo stop, creando così una pericolosa sovrapposizione di segnali. Nell’impatto è rimasta danneggiata anche una terza vettura, una Peugeot 308 guidata da un 28enne di Varedo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni ai veicoli sono stati notevoli. I tecnici intervenuti hanno poi scoperto l’insolita causa del guasto: una lumaca aveva lasciato una scia di bava sulla scheda elettronica del semaforo, mandandolo in tilt e alterando il normale funzionamento del sistema.

Un episodio tanto curioso quanto rischioso, che ha richiesto un immediato intervento di manutenzione per ripristinare la sicurezza dell’incrocio.

