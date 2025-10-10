Groane

LAZZATE – Novità tra le proposte della biblioteca con l’avvio del corso di scrittura creativa, curato da Andrea Angaroni, sceneggiatore e docente di scrittura creativa. Questo corso è strutturato in 8 lezioni, che si terranno ogni martedì sera dalle 20,30 alle 22,30 in Biblioteca, a partire dal 21 ottobre. Il corso verrà attivato con un minimo di 6 ed un massimo di 10 iscritti, con precedenza ai residenti a Lazzate. Il costo di partecipazione in questo caso è di 75 euro e le iscrizioni di raccolgono entro il 17 ottobre in biblioteca.

“Anche quest’anno la nostra Biblioteca offre opportunità di approfondimento culturale e perfezionamento con corsi specifici -spiega l’assessore alla Cultura, Loredana Pizzi – All’apprezzatissimo corso di inglese su due livelli, che prosegue con successo da qualche anno, aggiungiamo la novità della scrittura creativa, che ha raccolto interesse durante le serate di presentazione di libri nei mesi scorsi. Invito tutti gli interessati ad approfittare di queste occasioni di approfondimento offerte direttamente in paese e a costi accessibili, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può contattare la Biblioteca chiamando il numero 0296721145 o scrivendo a [email protected].

