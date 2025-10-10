Cronaca

GERENZANO – Nuovo tentativo di truffa questa mattina, mercoledì 8 ottobre, nella zona di via Manzoni. Un uomo si è presentato alla porta di alcune abitazioni fingendosi un tecnico incaricato della sostituzione di filtri degli impianti domestici. Con modi gentili e un atteggiamento apparentemente professionale, ha cercato di convincere i residenti a farlo entrare in casa per effettuare controlli inesistenti. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei cittadini, il tentativo è stato sventato e nessuno è rimasto vittima del raggiro. L’episodio ha spinto il Comune a diffondere un immediato avviso per mettere in guardia la popolazione.

Non è la prima volta che il Comune richiama l’attenzione dei cittadini su questo tipo di episodi: già in passato erano stati segnalati tentativi di raggiro con modalità simili, sempre a danno di persone sole o anziane. L’amministrazione comunale invita a mantenere alta la soglia di attenzione e a non lasciarsi ingannare da presunti tecnici o operatori che non siano stati annunciati in modo ufficiale.

L’amministrazione raccomanda di non aprire la porta a sconosciuti e di non fidarsi di persone che si presentano come tecnici o incaricati di servizi pubblici senza preavviso. In caso di dubbi è importante avvisare subito parenti, amici o vicini e contattare le autorità.

Per segnalazioni o richieste di aiuto è possibile rivolgersi alla polizia locale al numero 02 96399128 o al cellulare 347 3615414 (mail: [email protected]). In alternativa si può chiamare il Numero unico di emergenza 112, oppure contattare la caserma dei carabinieri di Cislago (02 96382263) o di Saronno (02 96367000).

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita tutti a mantenere alta l’attenzione per prevenire nuovi episodi simili.

