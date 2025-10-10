Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 ottobre, spiccano l’arresto di una ladra sorpresa in centro a Saronno e la manifestazione a sostegno della Palestina con un corteo improvvisato. Si parla anche di viabilità con il via libera alla nuova rotatoria tra Saronno e Solaro, mentre continuano a far discutere le prese di posizione politiche e sportive, oltre agli accordi per la sicurezza locale.

Una donna è stata fermata dalla polizia locale di Saronno dopo aver rubato un cofanetto dvd e dei contanti in due diversi esercizi del centro; per lei è scattato l’arresto in flagranza.

Via libera da Anas per la realizzazione di una rotatoria tra via Monza e via Como, all’ingresso di Saronno, un intervento atteso per migliorare la viabilità verso Solaro.

La società Dal Pozzo, ha annunciato che non seguirà la partita tra Italia e Israele, organizzando un vero e proprio boicottaggio .

La Tre Valli Varesine non passa più da Saronno ma… resta il business.

Attivisti e studenti si sono radunati in piazza Libertà per un flash mob a sostegno di Gaza e della flottiglia umanitaria, con un corteo non autorizzato che ha attraversato il centro.

Il comune di Venegono Superiore ha siglato un accordo con Saronno per inviare quattro agenti di polizia locale in supporto al comando cittadino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09