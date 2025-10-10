Ieri su ilSaronno: nuova rotonda sulla Saronno-Monza, ladra arrestata in centro, corteo notturno e improvvisato per Gaza
10 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 9 ottobre, spiccano l’arresto di una ladra sorpresa in centro a Saronno e la manifestazione a sostegno della Palestina con un corteo improvvisato. Si parla anche di viabilità con il via libera alla nuova rotatoria tra Saronno e Solaro, mentre continuano a far discutere le prese di posizione politiche e sportive, oltre agli accordi per la sicurezza locale.
Una donna è stata fermata dalla polizia locale di Saronno dopo aver rubato un cofanetto dvd e dei contanti in due diversi esercizi del centro; per lei è scattato l’arresto in flagranza.
Saronno, polizia locale ferma ladra dopo doppio furto, dvd e contanti, in centro: arrestata
Via libera da Anas per la realizzazione di una rotatoria tra via Monza e via Como, all’ingresso di Saronno, un intervento atteso per migliorare la viabilità verso Solaro.
Nuova rotatoria tra Saronno e Solaro: via libera da Anas per l’intervento tra Saronno-Monza e via Como
La società Dal Pozzo, ha annunciato che non seguirà la partita tra Italia e Israele, organizzando un vero e proprio boicottaggio .
Italia-Israele, il Dal Pozzo annuncia il boicottaggio della partita
La Tre Valli Varesine non passa più da Saronno ma… resta il business.
Saronno, la Tre Valli resta… nel business della città: ospitalità e sponsorizzazioni
Attivisti e studenti si sono radunati in piazza Libertà per un flash mob a sostegno di Gaza e della flottiglia umanitaria, con un corteo non autorizzato che ha attraversato il centro.
Saronno, flash mob “di rumore” e corteo improvvisato: attivisti e studenti in piazza per Gaza e Flottilia
Il comune di Venegono Superiore ha siglato un accordo con Saronno per inviare quattro agenti di polizia locale in supporto al comando cittadino.
Venegono Sup, accordo con Saronno per 4 agenti in supporto al comando polizia locale
