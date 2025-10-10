Città

SARONNO – Seduti al tavolino di un bar nei pressi della centralissima piazza Libertà, a sorseggiare il caffè: non sono certi passsti inosservati nella tarda mattinata di ieri, erano con la loro classica divisa gialla, ciclisti e tecnici del Team Visma, formazione professionistica spesso in primo piano nelle competizioni internazionali.

La squadra ed il relativo staff sono in questi giorni alloggiati all’hotel Grand Milan di via Varese, dove spesso fa tappa la formazione dei gialli, quando si trova nella zona per partecipare ad eventi sportivi, come in occasione della recentissima Tre Valli.

Il prestigioso Team Visma è la formazione olandese che schiera campioni come Jonas Vingegaard e Wout van Aert.

