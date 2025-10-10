Primo piano

SOLARO – Prende vita “Progetto Solaro”, una nuova realtà no profit nata dall’iniziativa dei cittadini e dedicata alla comunità. Si tratta di un’associazione civica indipendente che punta a promuovere la partecipazione attiva, la trasparenza e il dialogo nella vita pubblica del paese.

“Sentivamo la necessità di creare uno spazio libero, aperto e concreto – spiegano i promotori – capace di raccogliere le segnalazioni, i bisogni e le idee della cittadinanza, trasformandole in azioni e progetti utili alla collettività.”

L’associazione intende muoversi su diversi fronti. “Progetto Solaro – sottolineano – si occuperà di informazione e supporto per aiutare i cittadini a comprendere e orientarsi nelle scelte che riguardano la comunità, ma anche di campagne di sensibilizzazione per stimolare consapevolezza civica e attenzione verso i temi locali.”

Tra le attività previste ci saranno inoltre “iniziative di formazione civica, con incontri e laboratori per conoscere diritti, doveri e il funzionamento delle istituzioni, oltre a un lavoro di ricerca e analisi politica per monitorare l’attività amministrativa e rendere accessibili i documenti pubblici.”

Il gruppo rivolge un invito aperto alla cittadinanza: “Progetto Solaro nasce da persone comuni con un’idea semplice ma ambiziosa: fare cose concrete per il bene del paese. Crediamo che il cambiamento inizi dalla conoscenza, dall’ascolto e dalla partecipazione. Vogliamo essere uno spazio aperto e inclusivo, dove il dialogo non resti solo una parola, ma diventi un’azione quotidiana.”

E concludono: “Ognuno può contribuire con le proprie competenze e il proprio tempo. Solo così possiamo costruire una comunità più informata, attiva e responsabile.”

Per informazioni e adesioni: [email protected]

Pagina Facebook: Progetto Solaro

