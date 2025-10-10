Saronnese

ORIGGIO – “Futuro dell’area Ex-Novartis: opportunità o “bene incagliato”?” Inizia con questo quesito la nota del Comitato Prospettive Area ex-Novartis che prosegue facendo il punto della situazione.

“La domanda ci sembra sempre più logica osservando lo stato attuale dell’area e le segnalazioni che ci pervengono: incuria, edifici abbandonati alla mercé degli elementi, luci accese anche di notte e viavai sospetto. In una sola parola: degrado. D’altra parte, che si fosse “sparato troppo in alto” con il progetto di insediamento di una logistica nell’area ex-Novartis sembra ormai ovvio. Nessuna condivisione delle informazioni con la popolazione, impatto ambientale e viabilistico devastante. “Cui prodest?”

Anche l’ipotesi ventilata negli ultimi mesi non convince: “Preso atto del silenzio dell’amministrazione comunale sulla questione, non possiamo ignorare le voci riguardanti il nuovo progetto che potrebbe coinvolgere l’area Ex-Novartis: l’insediamento di un datacenter.

L’accelerata nella costruzione di queste strutture, soprattutto in Lombardia, nell’ultimo anno è evidente e porta con sé i primi problemi per il territorio. Apprendiamo, infatti, dalla stampa della vertenza sul progetto controverso e impattante del datacenter di Bollate. Nel ricorso al Tar appena depositato, Legambiente mira a tutelare il territorio sostenendo un vizio di forma nella procedura di autorizzazione mentre il comune di Bollate, ingolosito dalle opere di compensazione e dagli oneri di urbanizzazione, sostiene il contrario. In questo dialogo fra sordi perdono tutti: Legambiente, che ha sostenuto i costi del ricorso; l’azienda proponente l’intervento, che subisce ritardi; il comune, costretto a rivedere il bilancio e a posticipare gli investimenti. E, soprattutto, i cittadini presi in mezzo”.

E tornano sull’area dismessa origgese: “Ci sembra che da questa favola contemporanea tutti gli attori che operano sull’area ex-Novartis possano trarre degli insegnamenti. Vogliamo ripetere nel nostro comune l’esperienza di Bollate, trasformando l’area ex-Novartis in un “bene incagliato” fra ricorsi e controricorsi?”

Domande anche per la chiosa: “Non è il caso di abbandonare progetti faraonici e impattanti in favore di progetti più sostenibili? Non è il caso di migliorare la situazione viabilistica, ambientale e urbanistica dell’area? Non è il caso di essere maggiormente trasparenti verso i cittadini e verso le amministrazioni dei paesi confinanti?”

