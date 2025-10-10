Sport

SARONNO – Due giovani promesse dell’atletica saronnese hanno rappresentato con orgoglio la Osa Saronno Libertas ai campionati Italiani Cadette, disputati a Viareggio lo scorso fine settimana. Un appuntamento importante, che ha visto scendere in pista le migliori atlete della categoria da tutta Italia.

Martina Zighetti ha conquistato l’ottavo posto nella 3 km di marcia, fermando il cronometro a 14:46.25. Un risultato che vale doppio: non solo per l’ingresso tra le prime dieci in campo nazionale, ma anche perché l’atleta saronnese ha migliorato di 15 secondi il proprio record personale, nonostante la pioggia che ha accompagnato la gara.

Nel lancio del martello, Sophia Gissi ha centrato un ottimo sesto posto con la misura di 48,49 metri, confermando la costanza e la qualità del lavoro svolto durante la stagione.

La società Osa Saronno Libertas ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni delle due giovani atlete, sottolineando come la partecipazione e i risultati ottenuti rappresentino un importante traguardo nel percorso di crescita sportiva e personale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09