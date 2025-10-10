Calcio

SARONNO – L’Associazione italiana arbitri, sezione di Saronno, lancia un nuovo corso gratuito per diventare arbitro di calcio, aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo dell’arbitraggio, vivere lo sport da protagonisti e intraprendere un percorso formativo e umano di grande valore.

La serata di presentazione del corso è fissata per lunedì 13 ottobre 2025 alle 20.45, nella sede Aia di via Vecchia per Solaro 31, a Saronno. Il corso vero e proprio inizierà lunedì 20 ottobre, sempre alle 20.45. L’iniziativa è aperta anche ai giovani calciatori in attività fino ai 19 anni, che potranno usufruire del doppio tesseramento, continuando così a giocare e arbitrare.

Al termine del corso, i nuovi arbitri riceveranno:

– rimborso economico per ogni gara, a partire da 35 euro;

– divisa ufficiale Givova, taccuino e fischietto;

– credito formativo scolastico;

– tessera federale Figc che consente l’accesso gratuito a tutti gli stadi italiani.

Il corso, organizzato sotto l’egida della Figc, rappresenta una concreta occasione di crescita personale e sportiva, oltre che un modo per mettersi alla prova in un ambiente dinamico e formativo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sezione Aia di Saronno, attiva sui canali social e raggiungibile direttamente alla sede di via Vecchia per Solaro.

