Città

SARONNO – Anche il Fronte Ribelle solidarizza con il popolo palestinese. In occasione della gara serale infrasettimanale contro la Besnatese, terminata 0-0 e giocata mercoledì 8 ottobre, molti tifosi presenti allo stadio “Colombo Gianetti” hanno notato appesa alla balaustra, accanto agli striscioni biancocelesti, una bandiera della Palestina.

Il gruppo degli ultras saronnesi non è nuovo nel lanciare questo tipo di messaggio solidale: la stessa bandiera era già stata esposta più volte in passato, anche prima del 7 ottobre 2023. L’esposizione di mercoledì sera ha però voluto avere un significato ancora più incisivo, dal momento che avveniva mentre in centro si svolgeva un flash mob seguito da un corteo proprio a sostegno della popolazione palestinese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09