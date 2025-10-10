Città

SARONNO – Ogni anno, il 10 ottobre, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della salute mentale (World mental health day), istituita nel 1992 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che riguarda la vita di tutti. Se rispetto al passato lo stigma è diminuito, grazie anche alla maggiore apertura delle nuove generazioni, la salute mentale resta ancora per molti un argomento da guardare con diffidenza. Proprio per questo, momenti di attenzione internazionale e nazionale assumono un ruolo cruciale.

Tra i protagonisti di questa sensibilizzazione c’è Asvap4, storica associazione attiva a Saronno e Busto Arsizio, che da oltre trent’anni offre sostegno alle persone con disagio psichico e ai loro familiari. In occasione della ricorrenza del 10 ottobre, l’associazione rilancia il proprio impegno invitando cittadini e istituzioni a sostenere la campagna nazionale “Diritto a stare bene” (www.dirittoastarebene.it). La campagna promuove una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a creare una rete pubblica, gratuita e capillare di servizi psicologici all’interno dei luoghi della vita quotidiana: scuole, ospedali, università, ambienti di lavoro, sport e comunità.

Secondo Michela Darò, presidente di Asvap4, il benessere psicologico deve essere riconosciuto come un diritto accessibile a tutti e non come un privilegio riservato a chi ha possibilità economiche o come un semplice bonus. La proposta di legge rappresenta la concretizzazione delle molte idee e iniziative portate avanti dall’associazione a livello locale. Come sottolinea Darò, l’approvazione del testo potrebbe cambiare in modo radicale il benessere delle persone in Italia grazie a una prevenzione che oggi è quasi del tutto assente

Perché la proposta arrivi in Parlamento sono necessarie almeno 50.000 firme entro il 10 dicembre 2025. È possibile firmare con Spid cliccando il seguente link: https://dirittoastarebene.it/firma/

Asvap4 invita inoltre tutti a visitare il sito ufficiale della campagna, che illustra in modo chiaro obiettivi e benefici della proposta, e ricorda che per avere informazioni sui servizi offerti nei territori di Saronno e Busto Arsizio o per candidarsi come volontari (figura sempre necessaria) si può scrivere a [email protected] o chiamare il 347 3722283.

Un impegno concreto, dunque, per trasformare la Giornata mondiale della salute mentale in un’occasione di partecipazione attiva e cambiamento.

