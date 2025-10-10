Città

SARONNO – Una foto che ha conquistato tutti. Lo scatto di Aida Aleti, pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, ritrae un pettirosso tra i rami di un albero, illuminato dalla luce autunnale. In poche ore l’immagine ha raccolto decine di mi piace, condivisioni e commenti entusiasti, diventando una protagonista della community online saronnese.

In tanti hanno elogiato non solo la bellezza dello scatto, capace di cogliere la delicatezza del momento, ma anche la bravura dell’autrice, che con sensibilità ha immortalato un simbolo della natura locale.

Tra i commenti, oltre ai complimenti, non sono mancati gli spunti di riflessione: molti utenti hanno raccontato di vedere sempre meno pettirossi negli ultimi anni, mentre sono sempre più frequenti le gazze. Non è mancato un accenno ai pappagallini verdi che popolano le zone del quartiere Prealpi.

Un’immagine che, oltre ad emozionare, ha riportato l’attenzione sul fascino della fauna urbana di Saronno e sulla capacità di meravigliarsi davanti a un piccolo, prezioso incontro con la natura.

(foto di copertina: lo scatto condiviso sul gruppo Facebook)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09