Cronaca

SARONNO – È finita al pronto soccorso la pensionata saronnese presa di mira dopo aver fatto un bancomat in piazza Libertà. La donna, una settantenne, è stata aggredita e spinta a terra da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa con dentro i soldi appena prelevati.

A raccontare l’accaduto alla polizia locale è stata la vittima il giorno dopo lo scippo. E’ successo mercoledì attorno alle 14: la donna aveva appena ritirato 200 euro da uno sportello della piazza e stava camminando per tornare alla propria auto. E’ stata affiancata da un uomo che, con una mossa fulminea, l’ha spintonata riuscendo così a impossessarsi della borsa dove aveva messo il denaro. Duecento euro il bottino di cui il malvivente si è impossessato correndo a perdifiato mentre l’anziana era a terra, provata dall’accaduto.

In aiuto della vittima sono arrivati alcuni passanti ed è andata al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

