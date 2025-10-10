Città

SARONNO – Le telecamere di TV2000 saranno presenti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per raccontare una serata speciale dedicata a Carlo Acutis, resa ancora più significativa dalla presenza del vescovo ausiliare di Milano, monsignor Luca Raimondi.

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre alle 18, quando presiederà la Santa Messa organizzata dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, nell’ambito del Cammino Preadolescenti. La celebrazione sarà un momento di preghiera e riflessione dedicato al giovane santo, la cui figura continua a ispirare tanti ragazzi e famiglie per la sua fede semplice e profonda.

Particolare l’invito rivolto ai ragazzi delle scuole medie, che dopo la Messa vivranno un momento tutto per loro: una serata di gioco e condivisione con pizza e una “chiacchierata” con il vescovo Luca, per approfondire insieme il messaggio di Carlo Acutis e il valore della spiritualità nella vita quotidiana.

Come detto alla serata saranno presenti anche gli operatori di TV2000, impegnati nella realizzazione di un servizio che verrà trasmesso nelle prossime settimane, per raccontare lo spirito e la partecipazione di una comunità che sceglie di camminare sulle orme di Carlo.

