SARONNO – “È il primo alimento, protezione, ma anche legame, scelta di alimentazione responsiva es ecologica”. Questo è solo una piccola parte di quanto emerge a conclusione della Sam, la Settimana mondiale per l’allattamento materno, il cui claim annuale era “Priorità allattamento. Creare reti sostenibili” che annualmente si svolge nella prima settimana di ottobre. Piazza Libertà di Saronno è stata l’altro giorno il luogo in cui le Ostetriche dell’Ordine di Varese hanno portato oggi professionalità, ascolto, consigli.

I curiosi hanno potuto leggere i manifesti appesi con le indicazioni dell’Oms (Organizzazione mondiale per la sanità) rivolte non solo alle mamme, ma anche ai papà, i nonni, gli amici e i datori di lavoro. Le mamme e le famiglie hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sul tema dell’allattamento, uno dei cuori del sostegno offerto dall’Ostetrica in una mattinata baciata dal sole. Il direttivo dell’Ordine e gli iscritti “sentitamente ringraziano l’Amministrazione per il luogo offerto e tutti coloro che hanno voluto condividere un momento con le professioniste e studentesse presenti”.

