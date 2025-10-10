Cronaca

SARONNO – Anche nei giorni scorsi sono proseguiti i controlli stradali da parte della polizia locale saronnese. Tre automobilisti – due uomini e una donna – sono stati fermati in orario notturno nella zona di via Parma, periferia sud, dagli agenti del comando cittadino per controlli con l’etilometro. Tutti e tre avevano superato i limiti consentiti e per questo sono stati immediatamente appiedati.

Per due dei guidatori, risultati con un tasso alcolemico superiore a 1,5, è scattata anche la denuncia penale. La sanzione definitiva sarà stabilita da parte del giudice.

Gli accrtamenti della vigilanza urbana proseguiranno anche nel cotrso delle prossime settimane.

(foto archivio; polizia locale in servizio sul teritorio)

10102025