SARONNO – La città si prepara a un’immersione totale nel mondo della fotografia: sabato 11 ottobre si inaugura la ventesima edizione del Saronno Fotofestival, la rinomata manifestazione organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas) in collaborazione con il comune di Saronno.

La giornata inaugurale si preannuncia densa di appuntamenti, tra workshop, mostre e incontri, offrendo al pubblico un’esperienza completa fin dal primo giorno.

La giornata prenderà il via alle 9 con un’opportunità formativa di alto livello: il fotografo Giovanni Marrozzini terrà la prima parte del workshop “Memorie allo specchio – Raccontare con il reportage“. Come raccontare una storia? Il reportage può assumere diversi tagli narrativi, da testimonianza diretta a diario di viaggio. Attraverso la sua esperienza, Giovanni Marrozzini guiderà i partecipanti allo studio e all’esercizio della struttura narrativa del reportage. L’obiettivo del workshop è quello di combinare la capacità del fotografo con la sua esigenza di informare. La prima sessione si terrà sabato dalle 9 alle 13 alla fondazione Casa di Marta in via Petrarca 1 (angolo via Piave – quinto piano). Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

Il cuore della giornata sarà nel pomeriggio: alle 16 si terrà l’inaugurazione ufficiale del festival in Sala Nevera (Casa Morandi), in viale Santuario 2. Questo momento segnerà l’inizio della ventesima edizione della manifestazione.

A partire dalle 15.30 e fino alle 19, sarà possibile visitare le numerose mostre fotografiche allestite in diverse location della città. Le esposizioni aperte al pubblico includono:

“ Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo ” di Giovanni Marrozzini , in Sala Nevera

” di , in “ Le porte di Phantes ” di autori vari del Gfas , all’ Art Cafè .

” di autori vari del , all’ . “ Rituali di esistenza ” di autori vari del Gfas , all’ Art Cafè .

” di autori vari del , all’ . “ Cerco una parola ” di Marco De Scalzi , all’ Art Cafè .

” di , all’ . “Glass Eyes” di Sara Cattaneo, al Museo dell’illustrazione.

Per concludere la ricca giornata inaugurale, alle 17, sempre in Sala Nevera, si terrà un incontro con l’autore Giovanni Marrozzini: durante l’evento, il fotografo presenterà il suo libro “Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo” e, a seguire, sarà disponibile per il firmacopie. Un’occasione unica per dialogare direttamente con uno dei protagonisti del festival e approfondire il suo lavoro.

(foto di Giovanni Marrozzini)

