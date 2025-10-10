Solaro

SOLARO – La sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha continuato, nei giorni scorsi, la consegna delle pergamene alle attività del paese che, negli anni, si sono contraddistinte per la prolungata permanenza sul territorio solarese. Insieme al consigliere comunale delegato al commercio e alle attività produttive, Davide Panetti, la sindaca ha consegnato una pergamena di riconoscimento al bar Il punto 2, gestito dalla titolare Marilisa e della figlia Cinzia (senza dimenticare l’immancabile mascotte, Asia).

Il bar sorge nel 2002, dove, per quattro anni, a partire dal 1998, c’era una Edicola. Da allora, dopo 23 anni, il bar è un punto fermo del paese e punto di ritrovo per i solaresi.

