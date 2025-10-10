Primo piano

VARESE – Tra le vittime del sistema di usura smantellato dalla Guardia di Finanza ci sono diversi cittadini sudamericani residenti in provincia di Varese. È quanto emerso da una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese che ha portato alla scoperta di un meccanismo illecito di prestiti a tassi usurari, con interessi che arrivavano fino al 216% annuo.

Secondo quanto accertato dai Finanzieri del gruppo di Varese, tra il 2021 e il 2024 due coniugi — uno dei quali di origine peruviana — avevano avviato un’attività abusiva di intermediazione finanziaria. Nel tempo avevano concesso prestiti per un ammontare complessivo di circa 100.000 euro, rivolgendosi soprattutto a persone della comunità sudamericana del Varesotto, spesso in difficoltà economiche o con situazioni lavorative precarie.

Le indagini hanno ricostruito un sistema consolidato: i due prestavano denaro in contanti, chiedendo la restituzione in tempi brevi e imponendo condizioni gravose. Le vittime, molte delle quali vivevano in condizioni di vulnerabilità, subivano continue pressioni e minacce per rispettare i pagamenti, in modo da evitare che emergessero segnalazioni alle autorità.

Per entrambi gli indagati è scattata la denuncia per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Per uno dei due, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha disposto una misura cautelare in carcere.

L’operazione rientra nell’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrastare i reati economico-finanziari e tutelare le persone più fragili, spesso vittime di forme di sfruttamento che minano la coesione sociale e alimentano l’illegalità sommersa.

