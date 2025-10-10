iltra2

VEDANO OLONA – Domenica 12 ottobre 2025 Vedano Olona celebra il Giorno del Dono con un appuntamento dedicato alla solidarietà e alla convivialità. L’evento, intitolato “Vedano dona – #Donoday 2025”, si terrà in piazza San Maurizio a partire dalle 11.30, con un grande aperitivo aperto a tutti i cittadini.

Le associazioni, i gruppi e le istituzioni vedanesi invitano la cittadinanza a partecipare a un momento di incontro e condivisione, una tavolata comune per brindare insieme nel segno del dono, del volontariato e dell’impegno civico. L’iniziativa intende valorizzare lo spirito solidale che da sempre contraddistingue la comunità vedanese, offrendo un’occasione di socialità all’aperto.

All’aperitivo parteciperanno numerose realtà locali: Avis comunale di Vedano Olona OdV, Amevo, Amministrazione comunale di Vedano Olona, Auser Insieme Circolo Vela – Città per la Fraternità, Associazione genitori “Insieme per la Scuola di Vedano”, Oratorio San Giovanni Bosco, Pro Loco Vedano Olona, Associazione Fiera di San Pancrazio, Zampe nel cuore, Caritas e Comitato Palio dei Rioni.

L’appuntamento rappresenta il momento culminante delle attività del Donoday, giornata nazionale istituita per promuovere la cultura del dono e della solidarietà in tutte le sue forme, dal volontariato alla partecipazione civica.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

(foto archivio: un precedente evento a Vedano Olona)

10102025