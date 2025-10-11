Softball

SARONNO – Questo fine settimana la città degli amaretti sarà teatro di un appuntamento sportivo di rilievo internazionale: oggi sabato 11 e domani, domenica 12 ottobre, si terrà al campo comunale di via De Sanctis il torneo di softball giovanile “Piccole Stelle – Enrico Obletter 2025”, dedicato alla categoria Under 16.

L’iniziativa, organizzata dalla Saronno Softball Baseball con il patrocinio del Comune di Saronno e di Saronno Servizi, è riconosciuta da Fibs e Coni e prende il nome da Enrico Obletter (foto), indimenticato tecnico della Nazionale italiana femminile, a cui si deve gran parte della crescita del movimento in Italia.

L’evento riunirà alcune tra le migliori realtà del softball giovanile, con squadre provenienti da diverse regioni e dall’estero. In campo ci saranno infatti la Saronno Softball Baseball, la Porta Mortara Softball, l’Old Parma, il Team Italy, le ceche della Sabat Praha e le olandesi Dutch Sunshines. Due giorni di sport e amicizia che offriranno al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente a partite di alto livello tecnico.

Il torneo prenderà il via questa mattina alle 9, con la fase a gironi che si svolgerà per l’intera giornata. Domenica 12 ottobre, sempre dalle 9 del mattino, si terranno le semifinali e le finali, che assegneranno il trofeo nel pomeriggio. Tutte le partite si disputeranno sul diamante comunale di via De Sanctis, con ingresso libero.

