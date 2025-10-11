Primo piano

TRADATE – È stato soccorso in codice giallo un uomo di 55 anni vittima di una violenta aggressione avvenuta questa mattina, sabato 11 ottobre, in via Carducci. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da più persone, una delle quali armata di bastone.

L’allarme è scattato intorno alle 7.30: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Varese e l’automedica. Dopo le prime cure sul luogo dell’aggressione, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Varese in codice giallo.

L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi residenti della zona, sorpresi dal trambusto nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del gesto, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire il movente dell’aggressione.

