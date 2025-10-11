Basket serie B, stasera partitone Robur Saronno-Pavia
11 Ottobre 2025
SARONNO – Partitone stasera al palasport del centro giovanile Ronchi di via Colombo a Saronno dove i locali della Robur alle 21 ospitano la Riso Scotti Pavia, una delle squadre che puntano al salto di categoria nel campionato di basket maschile serie B Interregionale. I pavesi per ora devono inseguire… proprio il giovanissimo Saronno che dopo due giornate è al comando della classifica a punteggio pieno.
Si annuncia una gara da pienone, e che sicuramente non sarà avara di emozioni, coi saronnesi del tecnico Luca Ansaloni che cercheranno di rimanere in vetta.
(foto archivio: un precedente Saronno-Pavia di basket, fra le due squadre smepre sfide bellissime e con grande cornice di pubblico)
