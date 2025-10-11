Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 12 ottobre, alle 17, all’Agorà del Comune, l’associazione culturale Giocare con l’Arte inaugurerà la mostra di ceramica Raku, un appuntamento che unisce creatività, formazione e partecipazione della comunità. Saranno esposte oltre cento opere scultoree realizzate nell’ultimo anno da circa trenta artisti, tra adulti e ragazzi, tutti guidati dal maestro Enzo Cremone, che da anni promuove la tecnica Raku come strumento di espressione artistica e crescita personale.

La mostra resterà aperta fino al 24 ottobre, negli orari di apertura del Comune. In collaborazione con le insegnanti d’arte dei plessi scolastici del territorio, Cremone sarà disponibile ogni giorno per visite guidate, offrendo ai più giovani e ai visitatori un’occasione per conoscere da vicino i segreti della lavorazione della ceramica.

Durante il periodo espositivo, il pubblico sarà invitato a votare le tre opere preferite. Gli autori più apprezzati riceveranno un riconoscimento simbolico e visibilità sui giornali locali e sul Periodico Comunale, a testimonianza di un progetto che valorizza il talento e la partecipazione collettiva.

