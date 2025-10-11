Città

SARONNO – Un pomeriggio allegro e pieno di entusiasmo quello di venerdì 3 ottobre al cinema Silvio Pellico, dove la polizia locale di Saronno ha presentato il progetto “Il Gatto Vigile”. L’iniziativa, dedicata alla sicurezza stradale, ha coinvolto i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria, che insieme alle loro insegnanti hanno partecipato con attenzione e curiosità all’incontro dedicato all’educazione stradale.

Il racconto, scritto dall’insegnante Alice Mantegazza e colorato dai piccoli alunni, nasce all’interno del progetto “La classe adotta un vigile” coordinato dall’agente Barbara Milletich, con la collaborazione del comandante Claudio Borsani.

Protagonisti del libretto sono il Gatto Vigile e il Topo di Campagna, due amici curiosi e attenti che accompagnano i bambini alla scoperta delle prime regole della sicurezza stradale. Attraverso le loro avventure tra marciapiedi e attraversamenti pedonali, i piccoli lettori imparano il valore del rispetto reciproco, della prudenza e della condivisione. Le storie, semplici e colorate, offrono spunti per leggere, riflettere e crescere in modo consapevole, trasformando l’apprendimento in un gioco.

Accanto alla polizia locale, hanno partecipato la sindaca Ilaria Pagani, lo staff dell’istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi e gli sponsor che hanno sostenuto il progetto.

Durante l’incontro sono state lette alcune parti del racconto e presentata anche una canzone dedicata al Gatto Vigile, che accompagnerà i bambini nelle attività educative previste durante l’anno scolastico. Il libretto sarà distribuito ai piccoli alunni nel corso degli incontri di educazione stradale organizzati con la collaborazione degli agenti della polizia locale.

