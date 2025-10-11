Ieri su ilSaronno: scippo dopo il bancomat, dubbi sul data center all’ex Novartis e patenti ritirate in centro
Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 10 ottobre, l’aggressione a una 70enne appena uscita dal bancomat ha scosso Saronno, mentre a Origgio il comitato riaccende il dibattito sul destino dell’area ex Novartis. In città, controlli stradali serrati hanno portato a denunce e ritiro di patenti, mentre un incontro con i ciclisti della Visma e la foto di un pettirosso hanno attirato l’attenzione sui social.
Una donna di 70 anni è stata scippata subito dopo aver prelevato al bancomat: spinta a terra, ha riportato contusioni ed è stata portata al pronto soccorso.
Saronno, le strappano la borsa dopo il bancomat: 70enne al pronto soccorso
Il comitato di Origgio solleva nuovi interrogativi sull’ex area Novartis, tra chi la vede come un’opportunità da rilanciare e chi come un progetto ormai bloccato.
Ex Novartis verso il data center? Comitato contro il silenzio e i rischi dell’operazione
Controlli della polizia locale nel centro di Saronno hanno portato al ritiro di tre patenti e a due denunce per guida in stato di ebbrezza.
Saronno, tre patenti ritirate e due denunce per guida in stato di ebbrezza
In centro a Saronno, un incontro inaspettato con i ciclisti della Visma ha sorpreso i passanti: i campioni si sono fermati per un caffè, scattando selfie con i fan.
Incontro speciale in centro a Saronno: i ciclisti della Visma a bere il caffè
Una foto di un pettirosso immortalato da Aida ha conquistato il gruppo “Sei di Saronno se”, generando centinaia di like e commenti entusiasti.
Saronno, il pettirosso di Aida incanta Saronno: la foto fa il pieno di like e commenti su “Sei di Saronno se…”
Durante una partita allo stadio, il Fronte Ribelle ha esposto la bandiera palestinese, ribadendo il proprio sostegno alla causa con uno striscione.
Saronno, bandiera palestinese allo stadio: il Fronte Ribelle rinnova la solidarietà
