Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 10 ottobre, l’aggressione a una 70enne appena uscita dal bancomat ha scosso Saronno, mentre a Origgio il comitato riaccende il dibattito sul destino dell’area ex Novartis. In città, controlli stradali serrati hanno portato a denunce e ritiro di patenti, mentre un incontro con i ciclisti della Visma e la foto di un pettirosso hanno attirato l’attenzione sui social.

Una donna di 70 anni è stata scippata subito dopo aver prelevato al bancomat: spinta a terra, ha riportato contusioni ed è stata portata al pronto soccorso.

Il comitato di Origgio solleva nuovi interrogativi sull’ex area Novartis, tra chi la vede come un’opportunità da rilanciare e chi come un progetto ormai bloccato.

Controlli della polizia locale nel centro di Saronno hanno portato al ritiro di tre patenti e a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

In centro a Saronno, un incontro inaspettato con i ciclisti della Visma ha sorpreso i passanti: i campioni si sono fermati per un caffè, scattando selfie con i fan.

Una foto di un pettirosso immortalato da Aida ha conquistato il gruppo “Sei di Saronno se”, generando centinaia di like e commenti entusiasti.

Durante una partita allo stadio, il Fronte Ribelle ha esposto la bandiera palestinese, ribadendo il proprio sostegno alla causa con uno striscione.

